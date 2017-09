Inter, D'Ambrosio: "Gara non bellissima ma meritavamo il successo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un suo gol è bastato per avere la meglio sul Genoa. Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter Channel dopo la sfida di San Siro: "Sono contento che sia arrivato questo gol che vale i 3 punti che volevamo, a mio avviso meritavamo la vittoria anche se la partita non è stata bellissima, un po' tanti impegni ravvicinati - evidenzia Fcinternews.it - un po' loro pressavano in ogni zona, ma ci siamo riusciti. Sono partite simili questa e quella di Bologna ma anche differenti perché gli emiliani ripartivano in contropiede lasciando qualche spazio mentre il Genoa si chiudeva bene. Bravi a crederci fino alla fine e andiamo a Benevento con la stessa fame di 3 punti. Domani festeggio il battesimo di mio figlio Leonardo e quindi il gol è per lui. Il segreto? Allenarsi bene, fare una vita sana e metterci tutto in partita e allenamento ma soprattutto allenamento perché la partita è la conseguenza di quello che fai durante la settimana. Dobbiamo sicuramente migliorare la manovra, velocizzare i passaggi per mettere le nostre punte in condizione di far gol. Il cuore c'è sempre, oggi si è fatto fatica, era la sesta partita, vogliamo fare un campionato diverso dall'anno scorso ma è un progetto di crescita che passerà anche da pareggi o sconfitte e non dobbiamo demoralizzarci come non dobbiamo esaltarci quando vinciamo. Calma, umiltà e determinazione. Le critiche? Si ricevono critiche ed elogi, allo stesso modo non abbattiamoci se riceviamo troppe critiche e non ci esaltiamo con troppi elogi. La maglia viene prima del nome che c'è dietro, dobbiamo capirlo tutti e remare tutti dalla stessa parte".