Inter, D'Ambrosio: "Gol pesante e voluto. Così come la vittoria"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria nerazzurra sulla Fiorentina propiziata proprio da un suo gol: "Il gol è stato pesante e voluto, così come la vittoria. Volevamo dare continuità di risultato e prestazioni. Sapevamo che la Fiorentina veniva da non spettatrice e già nel primo tempo ci ha messi in difficoltà. Siamo stati bravi a mantenere la calma e trovare il 2-1. La sofferenza fa parte di questo gioco, non ci sono partite semplici. Quando le avversarie giocano con l'Inter danno sempre qualcosa in più, sta a noi trovare voglia e determinazione. Nell'azione ho fatto uno stop orientato per l'uno-due ed è stato bravo Mauro a restituirmi palla. I risultati negativi spesso ci portano ad essere più offensivi del solito, spesso nel finale. Presunto rigore subito da Mirallas? Mi son sentito toccato ma come ci ha detto Spalletti non parleremo di episodi".