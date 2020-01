© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Danilo D'Ambrosio rinnoverà presto il suo contratto con l'Inter. Come riporta Gazzetta.it, il jolly difensivo nerazzurro prolungherà la sua permanenza a Milano fino al 2023: l'intesa tra le parti è molto vicina e garantirà al giocatore ex Torino anche un aumento di stipendio. Manca solo l'annuncio ufficiale del rinnovo per una pedina fondamentale per Conte ma anche per quasi tutti gli allenatori che si sono seduti sulla panchina interista negli ultimi anni.