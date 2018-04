Inter, D'Ambrosio: "Meritavamo più del pari. Icardi? Ci sta l'errore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del derby contro il Milan, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Secondo me meritavamo più del pareggio. Le occasioni per Mauro, per uno come lui, erano più che facili, ma ci sta sbagliare nel calcio. Lui è il nostro bomber e il nostro capitano e ci aiuterà ad arrivare in Champions".

Buon lavoro?

"Noi, anche nei momenti difficili dove non uscivamo risultati positivi, abbiamo continuato a lavorare a testa bassa. LA strada è quella giusta, dobbiamo continuare a produrre gioco e alla fine riusciremo a centrale l'obiettivo".

Milan lontano dalla Champions?

"Sinceramente non interessa parlare del Milan come non mi interessa parlare delle altre squadre. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, prima arriviamo fra le prime quattro e prima ci prendiamo questo premio che meritiamo".

Inter più vicina alla Champions?

"L'Inter è più vicina a prescindere dal risultato. Parlo vedendo le prestazioni".