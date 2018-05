Inter, D'Ambrosio: "Per Spalletti parlano i numeri. Ci ha dato mentalità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine dell'evento organizzato da Pirelli per l'inaugurazione di "Frames of Passion", la mostra con 40 foto a tema Inter, il laterale nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha parlato così della corsa Champions: "Ci abbiamo sempre creduto, poi non spetta a noi dire se siamo favoriti o meno - ha detto il terzino a Rai Sport -. La nostra prerogativa è tornare in Champions dopo tanti anni, ce la giochiamo con la Lazio che ha due punti in più di noi, quindi siamo costretti a fare sei punti in due partite. Dipende tutto da noi perché abbiamo le potenzialità di fare bottino pieno sabato col Sassuolo e poi con la Lazio. I tanti infortuni della Lazio? A mio avviso ha ottimi ricambi in ogni ruolo, gioca lo stesso calcio da qualche anno e sta facendo un campionato di livello. Spalletti? Come dicono i numeri, sta facendo un campionato diverso rispetto agli anni passati, ha raggiunto tanti punti. A mio avviso ha dato una mentalità diversa, stiamo costruendo una buona base da cui partire".