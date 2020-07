Inter, D'Ambrosio: "Rispetto alle altre volte siamo stati bravi a chiudere la partita"

Danilo D'Ambrosio commenta a Inter TV il successo contro il Torino: "Questa vittoria serviva perché venivamo da due partite in cui non avevamo raccolto quello che volevamo e meritavamo. I tre punti fanno sempre piacere soprattutto con una squadra come la nostra che dà sempre il cento per cento quindi il bottino pieno è la giusta ricompensa".

Come ti sei trovato a tutta fascia?

"Fare il quinto di centrocampo è normale che bisogna fare cose differenti rispetto a quando giochi in difesa. Però abbiamo tante giocate memorizzate e quando scendiamo in campo non siamo mai impreparati. Il mister mette a disposizione sempre diverse giocate, mi sono trovato a mio agio".

Partita simile a quella con il Verona, ma finalmente questa volta siete riusciti ad ammazzarla...

"Rispetto alle altre volte siamo stati bravi a chiuderla perché 3-1 e abbiamo gestito bene la palla. Abbiamo avuto anche occasioni per il 4-1 però rispetto ad altre partite la differenza l'ha fatta che siamo riusciti a chiuderla".