Inter, D'Ambrosio: "Sanchez farebbe comodo a tutti. Sensi fortissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sul lavoro in vista dell'avvio del campionato, sull'impatto del tecnico Antonio Conte e suoi nuovi acquisti, chiudendo poi sul proprio futuro: “C’è tanto entusiasmo, concentrazione e voglia di fare bene. Non ci poniamo limiti e lavoriamo ogni giorno per fare un campionato di vertice stando attenti a non fare il passo più lungo della gamba. La parola Scudetto non la pronunciamo, ma non per scaramanzia, ma perché dobbiamo pensare al lavoro quotidiano e a giocarcela con tutti alla pari in ogni partita”.

Cosa ha portato Conte all’Inter?

“Entusiasmo e consapevolezza. L’asticella si è alzata di molto e tutti noi sentiamo una responsabilità maggiore nei confronti di questo club. Se dieci è il massimo del carico di lavoro, allora sicuramente stiamo lavorando da dieci. Pensavo che gli allenamenti con il mister fossero duri, ma non pensavo così tanto e non solo sotto il profilo fisico. Anche sotto quello mentale Conte e il suo staff stanno facendoci faticare tantissimo”.

Cosa pensa dei nuovi arrivi e di Sanchez?

"I giocatori italiani conoscono il campionato di Serie A e non hanno bisogno di integrarsi. Pensavo Sensi fosse un ottimo giocatore ma non così forte. Lukaku ha uno strapotere fisico sopra la norma. Sanchez ha qualità tecniche e velocità, farebbe comodo a qualsiasi squadra".

Si sente parte integrante dell’Inter? E a che punto è il rinnovo?

“La mia priorità è sempre l’Inter e il contratto non è un problema per me. Mi sento legato a questo club da tanti fattori e il prolungamento mi sembra una cosa naturale. Ne stiamo parlando con la società e credo che a breve possa arrivare la fumata bianca”.