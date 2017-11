Inter, D'Ambrosio: "Scudetto? Pensiamo ad andare in Champions"

Fonte: www.fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport 24, Danilo D'Ambrosio commenta la prossima di campionato: "Tutto dipenderà da noi, col Chievo siamo costretti a vincere a prescindere dal risultato di Napoli-Juve".

Cento presenze nell'Inter, ti aspetti questa continuità di rendimento?

"Non faccio progetti a lungo termine, penso a migliorarmi quotidianamente . a costanza mi ha permesso di raggiungere 100 presenze con questa maglia gloriosa, spero di farne altrettante. Quest'anno non mi sono mai sentito in discussione perché in in grande squadra ci devono essere due giocatori di livello per ogni ruolo. E il mercato dell'Inter è stato fatto bene e ora sta dando i suoi frutti".

Stagione finora positiva.

"Le vittorie aiutano a costruire la mentalità vincente, quest'anno con Spalletti stiamo ottenendo risultati in virtù del fatto che sta lavorando a livello psicologico. Più facile anche per le seconde linee? Quando fai tante vittorie, chi subentra può avere qualche giovamento. Tutto dipende da come si allenano. Chi gioca e non gioca si allena a 100 all'ora".

L'Inter c'è anche per lo scudetto.

"Per ora solo per la Champions".

Inter squadra fisica.

"Siamo una squadra fisica, lo dimostrano i centimetri. Poi siamo anche aggressivi e non vogliamo prendere gol sulle palle inattive. Lavoriamo analizzando tutti gli errori.

Mercato di gennaio, magari servirebbe un centrale. Tu potresti adattarti?

"L'ho già fatto il centrale, anche Spalletti pensa che posso farlo".