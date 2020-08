Inter, D'Ambrosio: "Siamo carichissimi. Arrivati fin qui, dobbiamo raggiungere il massimo"

Ospite del profilo Twitter dell'Inter, Danilo D'Ambrosio risponde alle domande dei tifosi nerazzurri in vista dei tifosi di domani.

Cosa si prova a portare una squadra italiana in finale di Europa League dopo tanti anni?

"Emozionato sicuramente quando abbiamo raggiunto l'obiettivo della finale, carichissimo come tutta la squadra. L'obiettivo è stato raggiunto perché c'è stato un grandissimo lavoro di squadra fin dall'inizio, non si raggiunge una finale solo con l'apporto dei singoli. Tutta la squadra lo sta vivendo in maniera positiva, e una volta arrivati a questo traguardo dopo dieci anni dobbiamo raggiungere il massimo".

Quanto vi manca il supporto dei tifosi durante le partite?

"Tanto, tanto. È un pensiero non solo mio, ma comune di tutta la squadra. Ne abbiamo parlato soprattutto all'inizio, quando la cosa era molto più strana rispetto ad adesso. Il supporto dei tifosi è qualcosa senza il quale il calcio non sarebbe bello come lo è. Speriamo che quanto prima tutto questo possa passare e potremo sentire il vostro calore, è fondamentale affinché tutta la squadra riesca a dare il meglio di sè".