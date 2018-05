Inter, D'Ambrosio: "Vincere per giocarci la finale per la Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio prima del match contro il Sassuolo: "Non bisogna sottovalutare l'avevrsario, il Sassuolo ha delle buone qualità, è già salva e quindi mentalmente sgombra, per questo sarà difficile. Il nostro gioco c'è stato anche nei momenti difficili, così come la consapevolezza. Il lavoro alla fine paga sempre e ci ha fatto arrivare a questo moento della stagione in corsa per la Champions. In questo momento dobbiamo avere in testa solo i tre punti per giocarci la finale che volevamo".