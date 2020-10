Inter, D'Ambrosio: "Vittoria dominando 90 minuti e senza subire gol, ciò che volevamo"

vedi letture

Danilo D'Ambrosio, autore del gol della sicurezza dell'Inter contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Non è stata una partita facile, perchè ormai in Serie A non esistono partite facili. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo nelle partite precedenti. Oggi abbiamo dominato e siamo stati bravi a non subire gol. Qualche occasione all'avversario è normale concederla. Ce lo siamo detti fin dall'inizio che per poter puntare in alto bisogna fare un lavoro di squadra a livello difensivo. Oggi la cosa principale era non subire gol e dominare la partita, l'abbiamo fatto. Partita con lo Shakhtar? E' importantissima, lo Shakhtar l'abbiamo già affrontato e abbiamo già vinto. Se andiamo lì e pensiamo di aver già vinto sbagliamo. Dobbiamo affrontare la partita da squadra come l'anno scorso".