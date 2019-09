Inter, D'Ambrosio: "Vittoria non semplice. Importante non mollare mai"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Danilo D'Ambrosio, autore del gol vittoria dell'Inter contro la Lazio, ha parlato a Inter TV al termine del match: "Se avessimo perso o pareggiato oggi, la vittoria nel derby non avrebbe avuto senso. Così si ragiona. Ora vinciamo sabato. Giocare contro la Lazio non è mai semplice: sono molto esperti e bravi in alcuni reparti. Hanno giocatori di ottima qualità. Tutto quello che vedete è provato in allenamento: cross, inserimenti... Diciamo che oggi nel primo tempo non abbiamo trovato le giocate che ci ha chiesto il mister, poi nella ripresa eravamo più sciolti ed abbiamo fatto girare la palla più velocemente. Abbiamo meritato la vittoria: forse avremmo dovuto raddoppiare, per mettere al sicuro il risultato. La vittoria è la cosa più importante. Alla fine contano sempre i tre punti. Contro il Milan, per fortuna, il mio errore sotto porta non è stato decisivo. Io mi trovo in qualsiasi tipo di ruolo: per me non c'è alcuna differenza tra fare il terzo di difesa oppure il quinto di centrocampo. Quando hai un allenatore come Conte, a prescindere dal ruolo hai sempre delle giocate memorizzate, come dice sempre lui. L'importante è essere aggressivi e non mollare mai". A riportarlo è FcInterNews.it.