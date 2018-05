Inter, D'Ambrosio: "Vogliamo e meritiamo la Champions League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa verso la Champions League: “L'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno è la Champions League e se dovessimo cercare un motivo in più per conquistarlo è il nostro pubblico meraviglioso. Abbiamo reagito bene alla sconfitta contro la Juventus, stiamo percorrendo la strada del buon gioco anche se non sempre siamo riusciti a ottenere i tre punti, ma fa parte del gioco. Abbiamo attraversato un momento difficile sia a livello di risultati sia di gioco, ma poi siamo tornati noi stessi anche grazie al lavoro di mister Spalletti. Credo che la qualificazione in Champions sarebbe meritata. Cambiare continuamente non aiuta i giocatori, la società e i tifosi nel credere in un progetto. Noi stiamo cercando di fare tutto per dimostrare di meritarci questa ,maglia e lo stesso sta facendo Spalletti. Il gruppo è solido e valido che può essere ovviamente rinforzato come tutti i gruppi. Cerchiamo di raggiungere l'Europa e poi penseremo al resto. - continua D'Ambrosio parlando della sfida contro il Sassuolo- Non dobbiamo avere presunzione contro nessun avversario, ma sappiamo che abbiamo un potenziale offensivo importante per vincere largamente. L'importante è non prendere subito gol, perché poi si può andare in difficoltà anche se davanti sappiamo di avere giocatori che possono segnare in ogni momento. Icardi via senza la Champions? È una cosa su cui non ragioniamo, non abbiamo mai pronunciato la frase se non dovessimo andare in Champions perché è dall'inizio dell'anno che pensiamo a questa qualificazione e non vogliamo farcela sfuggire”.