Inter, D'Ambrosio: "Vogliamo sempre vincere, figuriamoci con la Juve"

Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato al termine della sfida persa - ai rigori - contro la Juventus in International Champions Cup. "Giochiamo sempre per vincere - spiega a SportItalia - soprattutto queste gare, contro la Juventus. Abbiamo giocato bene il primo tempo, poi i ritmi si sono abbassati e hanno avuto qualche occasione in più. Abbiamo fatto un'ottima gara, il pubblico ha dato un affetto particolare, siamo felici".