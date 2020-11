Inter, da Alaba a Messi passando per Di Maria: i sogni proibiti tra i parametri zero

vedi letture

L'Inter guarda con interesse al mercato dei giocatori in scadenza a parametro zero ma ovviamente non prenderà in considerazione quei giocatori che presenteranno richieste troppo esose. Tra i sogni "proibiti" ci sarebbe David Alaba, in scadenza col Bayern Monaco ma che chiede non meno di 15 milioni a stagione. Più abbordabile Juan Bernat in uscita dal PGS, visti i 4,1 milioni di euro che guadagna attualmente a Parigi. Sempre nel club di Al Khelaifi, potrebbe liberarsi Di Maria, ma anche qui si parla di un ingaggio in doppia cifra, non meno dei 12 milioni che guadagna attualmente. Per quanto riguarda Messi, passate le voci estive e visto l'addio di Bartomeu, probabilmente resterà al Barcellona con buona pace dei sogni irrealizzabili da parte di Suning. A riportarlo è Tuttosport.