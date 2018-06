Inter, da Bettella a Pinamonti: i giovani nerazzurri a un passo dall'addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui giovani, freschi di vittoria nel campionato Primavera, che l'Inter è pronta a sacrificare sull'altare del Financial Fair Play.

All'Atalanta per sette milioni di euro andrà il centrale di difesa Davide Bettella, 18 anni, con l'Inter che si garantirà il diritto di recompra. Doppia trattativa col Genoa, che per circa 12 milioni di euro acquisirà sia Radu, portiere 21enne, che il centravanti Andrea Pinamonti. Col sedicenne Eddy Salcedo che farà il percorso inverso (ancora non c'è accordo sulla formula).

Infine, nella trattativa col Sassuolo relativa a Politano dovrebbero rientrare l'attaccante Davide Merola e il trequartista Nicolò Zaniolo: la valutazione di questi due ragazzi si aggira sui 10 milioni di euro.