Inter, da Chiesa a Benassi: i nerazzurri guardano in casa viola per l'estate

© foto di Federico Gaetano

L'Inter guarda con attenzione in casa Fiorentina. Come si legge sulle colonne di Tuttosport i nerazzurri stanno programmando il mercato della prossima stagione. Il grande sogno nerazzurro porta il nome di Federico Chiesa, corteggiato da Ausilio, Marotta e pure da Spalletti che non perde occasione di mandare messaggi di stima alla sua famiglia. Chiesa però è corteggiatissimo e sarà una vera e propria battaglia fra big per poterlo ingaggiare. I nerazzurri seguono con attenzione anche Marco Benassi. L'Inter vorrebbe un giocatore cresciuto nel settore giovanile, ma la Fiorentina valuta l'ex Torino almeno 20 milioni di euro. L'Inter, si legge, segue altri due giocatori viola: il portiere Alban Lafont ed il centrocampista Jordan Veretout.