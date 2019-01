© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul è il grande obiettivo per gli esterni dell'Inter, ricorda Tuttosport. L'argentino è un nome caldo: l'Udinese non vorrebbe contropartite, per adesso, ma solo 30 milioni cash. La società nerazzurra, però, è pronta a mettere sul piatto giovani interessanti come Zinho Vanheusden, ora allo Standard Liegi, Facundo Colidio della Primavera, Xian Emmers ora alla Cremonese e la punta Andrea Pinamonti.