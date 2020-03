Inter, da Conte a Young: i messaggi degli influencer nerazzurri

Oggi e sempre, insieme siamo una squadra. Quando pensiamo a una cosa che prima non c’era e ora c’è, in questi giorni, settimane (che si spera non diventino mesi), di sicuro pensiamo ai social network. Utilizzati con lo scopo di arrivare al mondo intero in tempo zero, sfruttandone le doti più virtuose, le caratteristiche più influenti, i social possono rafforzare esponenzialmente il circuito di messaggi e inviti a fare del bene come null’altro. Mai come adesso assecondiamo e tifiamo per gli influencer, ovverosia chi attraverso la propria comunicazione, le proprie azioni e il proprio semplicemente essere interessante per larghi assembramenti (virtuali, s’intende), riesce appunto a influenzarne scelte, comportamenti e iniziative. L’Inter, come per fortuna tanti club in Italia e in Europa, sta catalizzando tutti i canali social per accendere i riflettori sui suoi campioni. Prima Antonio Conte, poi il capitano Samir Handanovic, al vicepresidente Javier Zanetti e all'ex United Ashley Young. Presto arriveranno tutti gli altri, calciatrici e calciatori che già, per mezzo dei profili personali, non si sono risparmiati quanto a messaggi imperniati sull’unione e la forza necessaria che servirà per abbattere il coronavirus. Perché squadra si è sempre, mai come adesso. Today and always, Together as a team.