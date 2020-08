Inter, da Conte parole di addio. Pronta la (seconda) staffetta con Allegri

Tuttosport si allinea all'opinione comune circa le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri sera: il commento del tecnico alla stagione nerazzurra è suonato come un saluto che anticipa l'addio. Lo stesso Zhang non si è voluto sbilanciare sulle scelte che verranno fatte da qui a breve, mentre il tecnico ha usato l'intervista conclusiva della stagione per confermare la propria posizione circa le problematiche affrontate quest'anno e per sottolineare come all'Inter non esistano segreti per la stampa. Per la staffetta, come già successo con la Juve, è pronto Massimiliano Allegri.