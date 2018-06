Inter, da Dembele a Carvalho passando per Rafinha. Piste in mediana

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’identikit del centrocampista che l’Inter va cercando sul mercato è abbastanza evidente. Fisico prestante e piedi buoni rappresentano le caratteristiche chiave e visualizzano due profili: quello di Moussa Dembele e quello di William Carvalho. Il primo è “fratello” di famiglie diverse di Radja Nainggolan, tale è il legame che identifica il loro rapporto, ma avrebbe la Cina in cima alla lista dei desideri. Il mercato da quelle parti chiude a metà luglio e lo spiraglio potrebbe allargarsi anche grazie al neoacquisto. Il secondo ha il vantaggio di non avere costi di cartellino, anche se il buonsenso suggerirebbe di trovare una soluzione economica che accontenti lo Sporting e metta al riparo da sorprese poco gradite targate Fifa. Due nomi e caratteristiche che escluderebbero Rafinha, ma che se abbinati ad una partenza di Vecino tutt’altro che impossibile potrebbero riaprire anche la pista catalana. In casa Inter nessuno ha informato il brasiliano della mancata volontà di perseguire l’obiettivo di ricongiungere le proprie strade, e la scelta del figlio e fratello d’arte sarebbe immediata se solo si aprisse una possibilità alla quale in casa Inter si continua a lavorare. Sotto traccia, ma in maniera costante.