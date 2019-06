Inter, da Icardi a Borja Valero: ecco la lista dei partenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui calciatori da cui l'Inter ha già divorziato - o vuole divorziare - questa estate. Già definiti gli addii di Vrsaljko, Cedric e Keita, tutti arrivati in prestito con diritto di riscatto e tutti rispediti ai rispettivi club al termine della stagione 2018/19.

C'è poi da trovare una soluzione per Mauro Icardi, un caso ancora da risolvere che in casa Inter sperano di definire il prima possibile. In uscita anche Borja Valero, pupillo di Luciano Spalletti, il portoghese Joao Mario e il difensore Joao Miranda.