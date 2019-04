Inter, da Icardi e Perisic un tesoretto da 110 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tesoretto da 110 milioni di euro. È quello, scrive Tuttosport, che l'Inter conta di incassare con gli addii, più o meno certi, di Mauro Icardi e Ivan Perisic. Il capitano, dopo le diatribe stagionali, è valutato attorno ai 70 milioni di euro, anche se al momento l'unico club davvero attivo sulle sue tracce pare il Napoli. Il croato andrà quasi sicuramente in Premier League, dove lo seguono Arsenal e Tottenham: per 40 milioni, arriva il via libera nerazzurro.