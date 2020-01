Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una sessione di mercato in cui l’Europa del Nord, con le sue individualità più eminenti sta tenendo banco su tutti i livelli, il nome più caldo in casa Inter non poteva che arrivare dalla Danimarca. I nerazzurri sono infatti entrati a pieno titolo nella contesa per Christian Eriksen, con buone prospettive di recitare un ruolo da protagonisti nella rincorsa al danese in scadenza con il Tottenham. Nonostante corteggiamenti illustri che arrivano da ogni top club d’Europa in casa Inter c’è la consapevolezza di poter strutturare un progetto ad alto livello in cui il centrocampista degli Spurs possa recitare un ruolo da leader e protagonista. Un faro dal punto di vista tecnico che giustificherebbe un investimento importante già a gennaio per garantire a Levy un incasso altrimenti impossibile vista l’imminente scadenza contrattuale con il suo fantasista. Ed allora, per ironia della sorte, colui che materialmente spense i sogni europei dell’Inter la passata stagione, potrebbe diventare a breve protagonista del gennaio nerazzurro.