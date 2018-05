Inter, da Kondogbia a Nagatomo: ecco le plusvalenze in arrivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima la Lazio, poi le plusvalenze. L'Inter fa due conti: 4-5 milioni da Kondogbia (Valencia) e 3-4 da Nagatomo (Galatasaray). E poi? La Gazzetta dello Sport spiega come nella lista dei cedibili per far cassa ci siano nomi noti e altri un po' a sorpresa. È il caso di Joao Miranda, che potrebbe lasciare Milano con un anno di anticipo sulle previsioni e fruttare una plus di circa 5 milioni. Poi c'è sempre Joao Mario, valutato non meno di 25 milioni. E occhio a Marcelo Brozovic (pagato 8 milioni dalla Dinamo Zagabria: chi lo prende ora (clausola da 50 milioni per l’estero, ma l’impressione è che si possa trattare) garantirebbe ai nerazzurri una plusvalenza completa.