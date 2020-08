Inter, da Kumbulla a Emerson Palmieri: quante sono le trattativa congelate

Da Tonali a Kumbulla passando per Emerson Palmieri. Sono diversi i giocatori che sembravano essere in dirittura d’arrivo dal firmare con l’Inter ma in questo momento sono in stand-by. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il difensore del Verona è tutto congelato nonostante sia stato raggiunto un accordo con i gialloblu ma i nerazzurri hanno poi virato l’attenzione su Kolarov. Con il rientro di Dalbert dalla Fiorentina, e la presenza in rosa di Young, è completa anche la corsia di sinistra. E così anche l’affare legato a Emerson Palmieri sarebbe bloccato.