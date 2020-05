Inter, da Lautaro Martinez nessun rifiuto al rinnovo. Si aspetta proposta convincente

Lautaro Martinez potrebbe non solo rimanere all’Inter, ma anche rinnovare il suo contratto cn i nerazzurri. Come riportato da Fcinternews.it, il Toro a Milano si trova benissimo e non direbbe di no a prescindere a un’eventuale proposta del club nerazzurro per il rinnovo contrattuale. Ovviamente dovrebbe essere una proposta convincente. L’ultima volta che gli agenti del giocatore si erano recati nel capoluogo lombardo, lo scorso dicembre, si era trattato di una visita di cortesia verso il proprio assistito. Con l’idea di ritornare qualche mese più tardi anche per incontrare la dirigenza nerazzurra e trattare proprio una nuova intesa d’ingaggio. Poi l’emergenza legata al Covid-19 ha scombussolato tutti i piani. E non ci sono stati – per ovvie ragioni – contatti vis a vis tra le parti coinvolte nella vicenda. È plausibile quindi pensare che i prossimi mesi, o chissà le prossime settimane, saranno decisivi. Per il Toro, come anche per la stragrande maggioranza dei calciatori con mercato a livello mondiale. Con la sola certezza che qualsiasi proposta di rinnovo e adeguamento di contratto per Lautaro Martinez verrà attentamente valutata. E solo successivamente verrà presa una decisione definitiva.