Inter, da Nainggolan a Vidal, passando per Tonali: tre opzioni per il centrocampo

L'Inter pensa al centrocampo del futuro che presto non vedrà più la presenza di Borja Valero (richieste da Spagna e Francia) e Matias Vecino. Ai cinque interpreti di ruolo, incluso Christian Eriksen, la società interverrà soltanto con un innesto per portare il numero a sei. Le soluzioni sul tavolo dell'ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio sono molteplici, ma finisce che previa scrematura si riducono principalmente a tre. La prima, quella low cost e volta anche a preservare spazio agli investimenti recenti per Stefano Sensi e Nicolò Barella, porta al rientro di Radja Nainggolan che, nella versione migliore vista a Cagliari, con Antonio Conte può ancora regalare ai nerazzurri conoscenza, esperienza e gol. La seconda, invece, vedrebbe il club spendere parecchi soldi (non meno di 50 milioni di euro, a prescindere dalla formula) e lottare con la concorrenza forte della Juventus, con lo scopo di arrivare a quell'indiscutibile e sconfinato talento che è Sandro Tonali: sostenibilità, intelligenza tattica fuori dal comune e potenziale incalcolabile. Per chiudere rimanere viva l'opzione Arturo Vidal, 33 anni e in scadenza col Barcellona nel 2021, in gol appena i blaugrana hanno rimesso piede in campo dopo la pandemia, tuttavia nostalgico di Conte quando pensa alla stagione futura. Antonio non ha smesso di chiedere il suo guerriero alla società che sappiamo essere sempre molto accondiscendente ai desideri del suo comandante. Menzione a parte per Sergej Milinkovic-Savic che Lotito non cederà e comunque non a cifre inferiori a 80-90 milioni. Tra i tanti ammiratori spicca il PSG, ma in Viale della Liberazione rimane il sogno.