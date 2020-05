Inter, da Padelli a Borja Valero: il punto sulle scadenze e i nuovi contratti

Non sono pochi i nerazzurri ai quali l'Inter dovrà sistemare (o meno) il contratto in scadenza a giugno o quel che sarà. A partire dalla porta dove, escluso capitan Handanovic, gli altri due attendono ancora notizie. Padelli, attuale secondo di Samir, dovrebbe presto firmare almeno per un altro anno, scalando al posto di Berni prossimo invece allo stop col calcio giocato. Non a caso Marotta e Ausilio sono a caccia di un nuovo estremo difensore: da Musso a Radu, passando per Sepe e Brazao, un nuovo guardiano futuribile della porta nerazzurra arriverà. Segnato è invece il domani di Borja che, a un passo dall'addio già scorsa estate, lascerà sicuramente Milano in quella che sta per arrivare. Scontano invece il riscatto per Sensi: l'Inter onorerà l'accordo d'onore preso con il Sassuolo e, a mercato aperto, emetterà un bonifico da 20 milioni di euro per il club neroverde. Stefano ha già firmato un contratto con scadenza 2024 a quasi 2 milioni annui. Una stagione doveva essere e una stagione probabilmente sarà per Biraghi. Cristiano oggi tornerebbe nuovamente a Firenze. Chissà che, si dovesse tornare a giocare, Cristiano non riesca a far cambiare idea alla società di Suning. Sì invece a Moses: per quel poco di buono che ha potuto mostrare, la dirigenza interista ha deciso che merita di rimanere, magari ridiscutendo il costo del riscatto (fissato a 12 milioni) con il Chelsea nel tentativo di abbassarlo quanto più possibile. Così come è si assoluto per Young. L'ex capitano del Manchester United che ha firmato un contratto annuale, resterà almeno in nerazzurro fino al 2021. Le aspettative su Sanchez, d'altra parte, il cileno non le ha mantenute. L'infortunio gli ha tagliato le gambe: non è il primo, ovvio, perciò l'Inter non crede di poter ulteriormente soldi e tempo per un giocatore potenzialmente ancora devastante, ma il cui fisico non regge mai per più di qualche mese.