Inter, da Paredes a Tolisso passando da Fred: tutti gli scambi che potrebbero coinvolgere Eriksen

Quei sei minuti giocati contro il Real Madrid in Champions League, se non sono la pietra tombale per l'esperienza interista di Christian Eriksen, poco ci manca. Marotta ha già fatto capire che se chiederà la cessione a gennaio verrà accontentato. Per il momento il danese non ha palesato questa richiesta ma nessuno si stupirà se lo farà. Il club si aspetta di incassare almeno 30 milioni dalla sua cessione, cifra importante in tempi di Covid, e allora spazio alle ipotesi relative a qualche scambio. Oltre allo stesso Real, interessato a lui prima del passaggio all'Inter, ci sono anche tante altre big interessate. Col PSG si potrebbe parlare di Paredes, col Bayern Monaco di Tolisso, con l'Arsenal di Xhaka e con il Manchester United di Fred. Tutti profili che convincono i nerazzurri, ma anche tutte trattative comunque molto complicate. A riportarlo è Tuttosport.