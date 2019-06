Inter, da Politano a Candreva: ecco chi è già stato confermato

© foto di PhotoViews

Non solo i big come Skriniar, De Vrij, Handanovic o Lautaro Martinez. L'Inter di Antonio Conte, scrive il 'Corriere dello Sport', ripartirà da diversi comprimari che si sono meritati la conferma nell'ultima stagione. E' il caso di Matteo Politano, che verrà riscattato dal Sassuolo per venti milioni di euro, e di Antonio Candreva e Danilo D'Ambrosio. Già confermato Andrea Ranocchia, che ha rinnovato per una stagione, e i centrocampisti Vecino e Gagliardini.