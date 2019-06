Inter, da Sensi a Lukaku: si entra nel vivo

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le manovre nerazzurre procedono spedite soprattutto dopo l’accelerata impressa all’affare Sensi. L’acquisto praticamente ultimato del centrocampista del Sassuolo ha scatenato di fatto un vero e proprio effetto domino, che ha aperto la ricerca delle altre società interessate al giocatore ad acquisire profili simili al suo, ponendo i nerazzurri in posizione privilegiata su altri tavoli. Inutile ribadire l’assoluto predominio interista in merito al colpo Barella, in cui non è in discussione la destinazione, ma solo le tempistiche attraverso le quali si arriverà alla fumata bianca. Gli investimenti, tuttavia, non si fermeranno certamente a questo: l’attacco è la prossima priorità, con l’assenso al trasferimento già messo in cassaforte da parte di Dzeko e Lukaku, da trasformare a stretto giro di posta in trattativa vera e propria che possa regalare a Conte i due centravanti che il tecnico nerazzurro sogna di avere in squadra. Evoluzioni strettamente collegate al caso Icardi, attivo sui social ma sempre fuori dal progetto di base dell’Inter che verrà.