Inter, da Suso a Malcom: tante ipotesi per l'esterno d'attacco

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter per quanto riguarda l'attaccante esterno. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Suso del Milan, soprattutto dopo il blitz dell'agente nella sede nerazzurra. Ma l'operazione non si annuncia affatto facile, con la clausola da 38 milioni dello spagnolo che vale solo per l'estero. Crescono invece le quotazioni di Malcom del Bordeaux: l'intermediario dell'operazione nelle scorse ore è stato in sede per comunicare l'apertura dei francesi al prestito con obbligo di riscatto, ma l'iniziale investimento dovrebbe essere superiore ai 5 milioni. Sullo sfondo Matteo Politano, per il quale potrebbe arrivare un'accelerata nel caso in cui queste due trattative non dovessero decollare.