Inter, da venerdì nessun contatto con Conte. Sorpresa per la portata del malcontento

Dalla giornata di venerdì, quando di fatto c'è stato il rompete le righe dopo il ko col Siviglia, Antonio Conte non ha avuto più alcun contatto con la dirigenza dell'Inter, spiega il Corriere dello Sport. Un silenzio che di fatto conferma la freddezza intravista nelle ultime settimane, anche se da parte dell'Inter continua a trapelare un certo sconcerto per la piega presa dalla situazione. Questo perché fino alle ultime esternazioni del tecnico non c'era stata percezione di tale malcontento, forte e marcato, visto che l'Inter sente di aver sempre sostenuto e protetto il proprio allenatore. Il tutto in attesa del faccia a faccia con Steven Zhang, previsto per la giornata di domani.