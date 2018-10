Inter, da Zhang a Qing e Hioe: tutti i membri del nuovo CDA

Fonte: FcInterNews.it

In data odierna, 26 ottobre 2018, gli azionisti nerazzurri hanno approvato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano S.p.A., ringraziando Erick Thohir per il suo servizio prestato al CdA. Ecco tutti i nomi del nuovo CdA: Zhang Kangyang, Isenta Hioe, Rudi Setia Laksmana, Alessandro Antonello, Ren Jun, Yang Yang, Zhu Qing, Mi Xin, Xu Tao. Di seguito la descrizione di ogni membro:

Kangyang Steven Zhang (Steven Zhang) è il Presidente di Suning International, parte di Suning Holdings Group, riconosciuta come una tra le 500 più grandi imprese non statali in Cina con ricavi annui pari a 557.875 miliardi di RMB 1 (circa 69 miliardi di Euro) e controllante di Suning.com, impresa dello smart retail nella lista delle più grandi aziende al mondo Fortune Global 500 . In questo ruolo, Steven è a capo dell’espansione Internazionale e dello sviluppo delle 2 ambizioni future del business.

Isenta Hioe è attualmente Director di PT Surya Esa Perkasa e Director di International Sports Capital HK. Laureato in Finance and Business Administration, occupa la carica di director presso International Sports Capital HK dal 2017. Isenta è stato dirigente in diverse aziende di investimenti dal 1994 ed ha maturato esperienza anche in aziende legate alla lavorazione di gas naturali, aziende portuali e di private equity companies a partire dal 2006. Dal 26 ottobre 2018 è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Rudi Setia Laksmana è attualmente President Director di Mahaka Group e Director di Nusantara Sports Venture, l’azienda controllante di International Sports Capital. Con un background in ingegneria meccanica, è dirigente presso Nusantara Sports Venture dal 2013. Rudi ha maturato una vasta esperienza in diverse aziende del settore finanziario dal 1992 al 2008. È entrato nel settore Media, sport ed entertainment nel 2008 quando ha assunto un ruolo dirigenziale presso Mahaka Group. Dal 26 ottobre 2018 è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Alessandro Antonello entra in FC Internazionale nel settembre 2015 con il ruolo di Chief Financial Officer e viene nominato Chief Operating Officer nel settembre 2016. È Chief Executive Officer del Club da settembre 2017. In qualità di CEO si occupa di implementare le strategie del Club, coordinando tutte le attività del Senior Management Team sia nella parte sportiva che nelle aree commerciale, marketing e corporate. Laureato in Business Administration all’Università di Bergamo, Antonello ha maturato una vasta esperienza in posizioni manageriali presso Puma Italy in qualità di CFO e Legal General Manager presso Branded Apparel Italy (controllata da U.S. Private Equity Sun Capital Partner) e Sara Lee (U.S. Corporation). Ha iniziato la sua carriera in Deloitte & Touche dopo l’abilitazione alla professione di dottore commercialista.

REN Jun si è laureato alla Nanjing University ottenendo un master in economia degli investimenti. Ren si è unito al Suning Commerce Group nel 1999 ed ha nel corso della propria carriera ricoperto gli incarichi di responsabile del Wholesale Department, manager del Sales Management Department, capo dell’Ufficio di Presidenza e direttore del reparto IT. È attualmente Board Director, nonché Presidente del Board di Suning Commerce Group. Dal 28 giugno 2016 è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Yang Yang è Vice Presidente di Suning Investment Group. Prima di entrare in Suning Group, Yang Yang è stato a capo del Settore Consumer della Corporate Finance Division pressp CITIC Securities International. Yang ha trascorso 10 anni in CITIC Securities prima di approdare in Suning. Yang ha ottenuto con successo la laurea ed il master in economia presso l’Università di Nanjing e l’Università di Finanza ed Economia di Shanghai. Dal 28 giugno 2016 è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Zhu Qing ricopre attualmente la carica di Head of TMT and Sports Investment in Suning Investment Group. Prima di entrare a far parte di Suning, Zhu ha lavorato in Citics a Hong Kong e presso il Lehman Brothers Europe Headquarter a Londra. Zhu ha inoltre maturato esperienza nel settore degli investimenti bancari sia in Cina che oltreoceano, e ha preso parte a progetti di IPOs, M&As, ristrutturazione e privatizzazione. Zhu ha svolto un master in Economia presso l’Università di Nanjing. Zhu è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A. dal 26 ottobre 2018.

MI Xin è attualmente Vice President di Suning Investment Group e Vice President di Suning Sports Group. È stato Deputy General Manager di CIBN (Beijing) Co., Ltd e responsabile dei servizi di Internet TV e market operations di CIBN. È esperto nell’industria di Internet, nell’Internet business access, nell’industria del gaming, dei media e delle televisioni, oltre ad essere dotato di idee innovative e di grandi capacità nella gestione d’industria online. Dal 28 giugno 2016 è membro del Board di F.C. Internazionale Milano S.p.A.

Xu Tao è attualmente a capo del dipartimento Corporate Finance di Suning Investment Group. Prima di entrare in Suning Investment Group è stato Executive Director del dipartimento Investment Banking di Goldman Sachs. E’ laureato in Biochimica ed ha conseguito un master in Finanza alla Jiao Tong University di Shanghai. Il dottor Xu ha trascorso 9 anni operando nel settore degli investimenti bancari preso la China International Capital Corporation e a Goldman Sachs. Durante la sua carriera nel settore degli investimenti bancari si è in particolare concentrato sulle operazioni riguardanti la Cina, guidando diverse China A-share IPO, svolto attività di advisor per diverse M&A e attività di investimento all’estero. E’ membro del board di F.C. Internazionale Milano S.p.A. dal 26 ottobre 2018.