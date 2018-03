Inter, dal Belgio: concorrenza dell'Anderlecht per Jonathan Bamba

Concorrenza per l'Inter sul fronte Jonathan Bamba, offensivo francese classe '96 che in questa stagione si è messo in luce in Ligue 1 grazie a 6 gol e 7 assist col Saint-Etienne: secondo quanto riportato dal portale Voetbalnieuws, sul nativo di Alfortville, infatti, ci sarebbe anche l'Anderlecht, che vorrebbe riportarlo in Belgio dopo la breve parentesi maturata dal ragazzo al Sint-Truiden nel 2016.