Inter, dal Belgio: concorrenza per Mertens del Napoli, Chelsea forte sul giocatore

Concorrenza Blues per l'Inter nella corsa all'ingaggio di Dries Mertens. I nerazzurri dovranno infatti battagliare con il Chelsea per convincere l'attaccante 33enne in scadenza di contratto con il Napoli: secondo quanto riportato in Belgio da Het Laatste Nieuws, per il club londinese Mertens è una "super priorità", mentre lo stesso giocatore che finirebbe la sua esperienza di sette stagioni al San Paolo si sentirebbe "pronto per una nuova avventura".