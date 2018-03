Inter, dal Belgio: ritorno di fiamma per Marin dello Standard Liegi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Sabatini sarebbe tornato su un suo vecchio pallino per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto riporta in Belgio Voetbalmagazine, infatti, l'Inter starebbe seguendo molto da vicino il centrocampista romeno dello Standard Liegi Razvan Marin, classe 1996, già nove presenze e un gol con la maglia della sua Nazionale. Già più di un anno fa, Marin era finito nel mirino di Sabatini che lo avrebbe voluto portare alla Roma: adesso, il coordinatore tecnico di Suning Sports pensa di riprovarci per l'Inter, club che oltretutto vanta solidi rapporti con la società belga come testimonia anche il prestito di Zinho Vanheusden.