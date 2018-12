Fonte: fcinternews.it

Gabriel Barbosa e Joao Miranda sono i nomi in cima alla lista del Flamengo per il mercato del 2019. E il portale brasiliano di Fox Sports offre alcuni dettagli sulle trattative per i due giocatori dell'Inter, spiegando che per Gabigol ci sarebbe già un accordo col giocatore per l'ingaggio anche se l'Inter vaglia ancora alcune piste internazionali come ad esempio la Premier League. Scartata dal Rubro-Negro l'eventualità di uno scambio con Lincoln. Più complicata la pista che porta al difensore, il cui nome non trova consenso unanime nella dirigenza del Flamengo. Il giocatore, oltretutto, per approdare al club di Rio de Janeiro dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio.