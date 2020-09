Inter, dal Brasile: il presidente del Santos autorizza un agente a trattare per Kaio Jorge

Il presidente del Santos José Carlos Peres ha concesso l'autorizzazione all'agente spagnolo Marcos Vazques Dias a trattare con l'Inter il trasferimento a Milano della stellina 18enne Kaio Jorge. La notizia è lanciata in Brasile da Gazeta Esportiva: l'autorizzazione apparsa in una lettera datata 27 agosto e concessa in esclusiva al quotidiano con sede a San Paolo ha scadenza il prossimo 20 settembre. "Le negoziazioni - si legge nel documento - richiedono il consenso e l'accettazione scritta del Santos. La presente lettera di autorizzazione ha un impegno di riservatezza ed è valida fino al 20 settembre 2020, essendo automaticamente revocata dopo tale data, e potrà essere prorogata in qualsiasi momento a discrezione del Santos Futebol Clube ". Un nuovo obiettivo a sorpresa per l'Inter. Kaio Jorge, attualmente in convalescenza dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha un contratto con il Santos dal 2018 e in scadenza il 31 dicembre 2021. Questa stagione ha segnato un gol in 17 partite ed è uno dei talenti in rampa di lancio del calcio brasiliano.