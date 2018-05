Inter, dal Brasile: Miranda primo obiettivo per la difesa del Palmeiras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Miranda nella lista dei desideri di mercato del Palmeiras. Secondo quanto riportato da Yahoo Esportes, oltre a Jonas del Benfica, anche il nome del difensore centrale dell'Inter sarebbe finito sull'agenda di Alexandre Mattos, ds dei Verdão: l'ex Atletico Madrid, che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ma non ha nascosto il suo desiderio di tornare in patria in futuro, è il grande obiettivo per rinforzare la difesa dopo i Mondiali.