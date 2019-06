Inter, dal Portogallo: il Porto mette nel mirino Pinamonti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I due gol in quattro gare al Mondiale U20 hanno acceso i riflettori su Andrea Pinamonti, attaccante nell'ultima stagione al Frosinone ma di proprietà dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record il classe 1999 sarebbe finito nel mirino del Porto, che lo sta facendo seguire in prospettiva mercato. Pinamonti nella sua stagione in ciociaria ha messo a referto 27 presenze con 5 gol e 3 assist.