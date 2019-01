Inter, dal Villarreal l'offerta migliore per Ranocchia. C'è anche il Fulham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A sei mesi dall'addio all'Inter, con cui ha il contratto in scadenza a giugno, Andrea Ranocchia inizia a ricevere apprezzamenti da diversi club italiani ma non solo. Come verificato da FcInterNews, Bologna, Sassuolo e Parma hanno approcciato l'entourage per trovare un accordo con l'ex capitano nerazzurro, nonostante la proposta del Villarreal, che ha messo sul tavolo un triennale, ad oggi resti la migliore. Anche in Inghilterra, dove Ranocchia ha già militato, lo seguono: il Fulham di Ranieri ha fatto un primo sondaggio per verificare la disponibilità del centrale al trasferimento in Premier League.