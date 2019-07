Inter: Dalbert, Borja Valero, Joao Mario e Miranda attendono proposte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' lunga la lista degli esuberi in casa Inter. Oltre Mauro Icardi e Radja Nainggolan, i calciatori in uscita dalla formazione di Antonio Conte sono tanti. E' (anche) il caso di Dalbert, Borja Valero e Joao Mario: l'ex Nizza piace al Marsiglia, per il portoghese s'è parlato di Monaco e Sporting Lisbona ma per nessuno dei tre è arrivata un'offerta in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Tra i partenti c'è anche Miranda, ora impegnato con la nazionale brasiliana in Copa America. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.