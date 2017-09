Inter, Dalbert continua a impressionare. Pronta una maglia da titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha avuto un grande impatto nel match dell'Olimpico contro la Roma e in allenamento sta impressionando tutti per la velocità con cui si sta inserendo negli schemi di mister Spalletti. Il terzino brasiliano Dalbert Henrique, secondo Sky Sport, potrebbe già essere schierato come titolare nel lunch-match di domenica contro la SPAL.