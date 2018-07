Inter, Dalbert: "Il futuro sarà positivo. Sono più maturo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite degli studi di InterTv Dalbert, laterale brasiliano della rosa nerazzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova stagione: "La prima settimana è sempre un po' complicata perché si ricomincia, ma sto lavorando bene con i compagni. Ci adattiamo sempre più al modo di giocare del mister, stiamo bene anche fisicamente, miglioriamo tanto. Io mi sento bene, ho la certezza che il futuro sarà molto positivo. La prima partita è andata bene, vittoria importante. La squadra è riuscita a giocare ed entrare bene in campo. È stato una buona partita, difficile per via della condizione. È stata utile per ritrovare il ritmo partita e riprendere a giocare. Sono sicuro che la prossima sarà migliore della prima, anche se abbiamo comunque vinto. Il futuro per la squadra sarà positivo. Il primo anno è stato difficile ma sono sicuro che questo andrà molto meglio. Sto lavorando duramente e sono molto motivato. Voglio migliorare per me e per la mia famiglia. Sono convinto che la squadra farà un grande campionato è una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo dimostrare a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande. Il primo anno non è stato facile, non è andata come speravo. Ma sono sicuro che quest'anno andrà meglio. Sto crescendo tanto, ho imparato molto nella prima stagione. Mi sento molto motivato, più maturo, quindi so che andrà meglio".