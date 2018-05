Inter, Dalbert: "Non è facile tornare dopo tre mesi. Continuiamo a lottare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima di ripartire alla volta di Milano dopo il poker all'Udinese, l'esterno dell'Inter Dalbert Henrique ha rilasciato alcune battute ai microfoni di InterTV: "Ero un po' stanco, mi sono allenato tanto in questi mesi. Tornare dopo tre mesi è stato complicato, ma oggi contavano i tre punti. Abbiamo lavorato molto in settimana con il mister. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, continueremo a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Siamo motivati e finché ci sarà la possibilità lotteremo. Vincere oggi ci dà molta fiducia, ogni volta bisogna farsi trovare pronti quando c'è la chance per dare il massimo per la squadra".