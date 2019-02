Inter, Dalbert nota lieta: aumentano le alternative in mediana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un momento largamente negativo per l’Inter e per Spalletti una delle poche note liete è rappresentata dal tentativo di rilancio che il tecnico nerazzurro sembra avere iniziato ad intraprendere per Henrique Dalbert. Il terzino brasiliano, arrivato a Milano in seguito ad una trattativa fiume con il Nizza nell’estate 2017, ha di fatto mancato l’appuntamento con la consacrazione ai grandi livelli cui pareva essere destinato dopo l’exploit con il club transalpino. Ad un anno e mezzo di distanza, contrassegnato da tante panchine e momenti negativi, Dalbert sembra avere raggiunto quella maturazione richiesta per adattarsi a ritmi e dinamiche del nostro calcio, con in allegato anche la fiducia di Spalletti che lo ha di fatto bloccato nella sessione invernale impedendo un trasferimento al Marsiglia che pareva prossimo ad essere definito. Nulla di tutto ciò, spazio in aumento per Dalbert con la speranza di una seconda parte di stagione che possa ricalcare l’affermazione che toccò a Cancelo dodici mesi fa, aumentando di conseguenza le alternative in mezzo al campo con la possibilità di spostare Asamoah nel cuore della mediana. E rivalutando un investimento sul quale in casa Inter, evidentemente, non si era mai smesso di fare affidamento…