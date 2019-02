© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da InterTV, il terzino dell'Inter Dalbert Henrique ha commentato la sconfitta interna subita contro il Bologna: "C'è grande tristezza. Ovviamente noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare la situazione. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, abbiamo avuto delle occasioni da rete che non abbiamo sfruttato. Il calcio è questo: oggi non è stata la nostra giornata, dobbiamo continuare a lavorare e sono convinto che già dalla prossima partita potremo invertire il trend".

Sulla crisi del reparto offensivo: "Questa situazione è difficile da spiegare: i nostri attaccanti si allenano alla grande, hanno tante qualità e lo sappiamo. Ma palla oggi non è riuscita ad entrare".

Sul momento negativo dei nerazzurri: "Purtroppo il risultato dice tutto: lavoreremo, ma oggi la situazione è stata un po' complicata. Abbiamo lavorato tanto, ma quando la palla non entra c'è poco da fare. Chiaramente noi lavoriamo giorno dopo giorno: l'unica cosa che possiamo fare per Parma è ritrovare il risultato. Sappiamo che situazioni di questo tipo nel corso di una stagione possono accadere".