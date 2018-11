Inter, Dalbert: "Prestazione da 10. Siamo stati continui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino nerazzurro Dalbert Henrique ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito alla vittoria casalinga contro il Genoa: "Oggi l'importante era vincere, la squadra ha giocato con continuità. Questa nasce dal lavoro svolto tutti i giorni dai giocatori e dall'intero staff tecnico. La mia posizione in campo? Io faccio quello che mi chiede il mister. Mi porto dietro un problema al piede dalla sfida contro il Parma: ho svolto gli esami e fortunatamente non è emerso nulla di grave, oggi si è riacutizzato il dolore in seguito ad un contrasto. Quale voto mi sento di dare a questa Inter da 1 a 10? Dieci. Per tutto quello che è stato dimostrato sul campo".